Atletica: stadio Barletta riapre nel ricordo di Pietro Menna

(ANSA) - BARI, 07 SET - Sarà un evento in ricordo di Pietro Menna a Barletta a celebrare la riapertura dello stadio 'Cosimo Puttilli', chiuso per sette anni. Sabato 10 settembre si svolgerà, infatti, il 'Menna Day 2022', per onorare la storia del campione barlettano e per riconsegnare alla comunità l'impianto sportivo. La manifestazione di sabato chiude il programma "19''72 - Un anno di atletica" che ha interessato per tutto il 2022 la città di Barletta.

Numerose le gare dedicate all'indimenticabile primatista mondiale. Il programma, inserito nel calendario Fidal, prevede, a partire dalle ore 17.00 gare sui 200 metri, dal pomeriggio alla sera, con le giovanili e la categoria assoluta. Le gare che si svolgeranno nella pista intitolata alla 'Freccia del Sud' avranno un alto valore agonistico e sociale con una serie dedicata ad atleti-ragazzi disabili della Fisdir (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali).

Durante la manifestazione sarà presentata la squadra del G.s.

Avis Barletta che parteciperà alla Finale Nazionale di serie A Oro dei Campionati di società assoluti, in programma i prossimi 17 e 18 settembre a Brescia. (ANSA).