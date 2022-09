Polizia: Tamburrano nuovo dirigente della Digos di Brindisi

(ANSA) - BRINDISI, 06 SET - Walter Tamburrano è il nuovo dirigente della Digos della Questura di Brindisi. Prende il posto di Rosalba Cotardo, nuovo dirigente della Digos di Lecce.

Il vicequestore aggiunto Tamburrano è stato presentato questa mattina in conferenza stampa in Questura a Brindisi. E' stato invece assegnato alla Squadra Mobile di Brindisi, diretta da Rita Sverdigliozzi, il commissario capo Sandra Manfrè. "Si tratta di funzionari - ha dichiarato il Questore di Brindisi Annino Gargano - di comprovato valore per le loro esperienze acquisite in passato". "Questi nuovi colleghi - ha aggiunto - rappresentano per noi un motivo di ulteriore crescita".

Il nuovo dirigente della Digos, originario della provincia di Brindisi, proviene dalla Questura di Venezia, mentre l'ultimo incarico di Sandra Manfrè è stato a Reggio Calabria.

"Ho visto un territorio completamente cambiato, in crescita ed in completo slancio. Sono partito dal 2004, ed oggi sono pronto - ha affermato Tamburrano - a dare il mio contributo all'intera provincia".

"Sono davvero contenta di essere qui. Non vedo l'ora di mettermi a disposizione di questo territorio. Nella Questura di Brindisi - ha sottolineato Sandra Manfrè - c'è una squadra unita che lavora in sinergia con il territorio". (ANSA).