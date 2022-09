Parte dentiera le va nei polmoni, 72enne operata e salvata

(ANSA) - BARI, 05 SET - Una parte della dentiera le era finita inavvertitamente nei polmoni e per giorni una donna di 72 anni era stata colta da febbre e affaticamento respiratorio, senza sapere perchè. Sono stati i medici dell'Irccs Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (Foggia) a scoprire e poi ad operare ,rimuovendo dai polmoni i corpi estranei, l'anziana che era stata accompagnata dai figli al pronto soccorso a causa del peggiorare delle sue condizioni.

Una radiografia ha rivelato la presenza del corpo estraneo nelle vie aeree ed un addensamento con una polmonite circostante. "Si è palesata la possibilità che la signora - ha spiegato Cristiano Carbonelli, medico responsabile dell'Unità di Pneumologia Interventistica dell'Irccs ‒ avesse inalato un piccolo pezzo di protesi dentaria". "A questa ipotesi - ha aggiunto - corrispondeva la forma del corpo estraneo evidenziato dalla radiografia: due cuspidi dentali unite da un ponte sottostante che si localizzava nel polmone".

Una volta individuati, i denti sono stati rimossi mediante una complessa procedura di 'Pneumologia Interventistica' in anestesia totale ed in particolare con una prolungata manovra di disostruzione bronchiale è stato possibile asportare la protesi con una pinza inserita all'interno del broncoscopio.

Dopo il progressivo miglioramento delle condizioni cliniche, la donna è stata dimessa . (ANSA).