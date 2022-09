Morto papà Emma Marrone, cordoglio anche ad Aradeo

(ANSA) - BARI, 05 SET - "Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto". Così Giovanni Mauro, il sindaco del comune salentino di Aradeo dove è nato e vissuto il papà di Emma Marrone, esprime cordoglio sulla pagina ufficiale del comune per il lutto che ha colpito la cantante. "Ci stringiamo commossi" alla famiglia - scrive - "per l'improvvisa perdita del caro Rosario". (ANSA).