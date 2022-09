Lutto per Emma Marrone, è morto il papà

(ANSA) - ROMA, 05 SET - Lutto per Emma Marrone: è morto a 66 anni il papà Rosario. Lo annuncia la stessa artista su Instagram: "Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre.

La tua Chicca", ha scritto Emma postando una foto del padre con in braccio la chitarra. Era stato proprio il padre a trasmetterle la passione per la musica. (ANSA).