Giocattoli contraffatti dalla Grecia,sequestro in porto Bari

(ANSA) - BARI, 05 SET - Giocattoli, insetticidi e articoli per il mare contraffatti, con falsi marchi 'Ce 'oppure contenenti sostanze nocive sono stati sequestrati nel porto di Bari dalle guardia di finanza in collaborazione con i funzionari della Agenzia delle Dogane. In particolare, a bordo di tre diversi automezzi sbarcati dalla Grecia, sono stati controllati, e sono risultati non a norma 190mila giocattoli, 134mila paia di guanti da lavoro, 2.700 flaconi di insetticida e numerosi articoli per la spiaggia e il mare. In alcuni casi è stata constatata la presenza di certificati di conformità rilasciati da organismi europei ed extra Ue non accreditati e, in altri, l'assenza totale di certificazione, pur venendo riportata impropriamente la marcatura 'Ce'. Per quanto riguarda i giocattoli è stata accertata, dopo analisi chimiche, per alcune tipologie (tra le quali yo-yo, glitter ball e jumping ball) la presenza di sostanze nocive e pericolose per la salute, mentre per altre (pupazzi e mazzi di carte Pokemon, Avengers, Lol Surprise) la natura contraffatta dei modelli e marchi riportati.

Gli interi carichi sono stati sottoposti a sequestro e gli importatori sono stati denunciati. Per i prodotti non conformi e costituenti un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori, è stata inoltrata anche la segnalazione alla commissione europea, tramite il sistema di allerta rapida Rapex, per i relativi provvedimenti di divieto di commercializzazione e ritiro dal mercato. (ANSA).