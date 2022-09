Ucciso a colpi di pistola 20enne nel Foggiano

(ANSA) - BARI, 03 SET - Il 20enne Andrea Gaeta, figlio del presunto boss Francesco, è stato ucciso con alcuni colpi di pistola la scorsa notte in via Saragat a Orta Nova, nel Foggiano. Gaeta, che aveva piccoli precedenti penali, era alla guida della sua auto quando è stato ucciso. Al momento gli investigatori escluderebbero l'ipotesi di un regolamento di conti nell'ambito della criminalità organizzata. Sembrerebbe che il responsabile dell'omicidio sia stato già individuato.

I carabinieri sono stati avvertiti da una telefonata anonima.

Il corpo della vittima era nella sua auto, sul sedile del guidatore, nella zona industriale di Orta Nova.

I carabinieri hanno recuperato sull'asfalto cinque bossoli di una pistola di piccolo calibro. Andrea Gaeta è stato colpito a un fianco e al busto.

In nottata i militari hanno ascoltato una decina di persone vicine alla vittima per cercare di ricostruire gli ultimi istanti di vita del giovane. (ANSA).