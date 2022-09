Droga:aggredisce carabinieri durante inseguimento, arrestato

(ANSA) - BARI, 03 SET - Avrebbe tentato di sottrarsi al controllo dei carabinieri per nascondere i circa 850 grammi di droga che aveva con sé e, nella fuga, avrebbe aggredito un militare. Un 42enne barese, già noto alle forze di polizia, è stato arrestato in flagranza e portato in carcere per detenzione di droga, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'uomo avrebbe tentato di fuggire a piedi nelle strade del quartiere Poggiofranco e, raggiunto dai militari, avrebbe avuto una colluttazione con un carabinieri causandogli contusioni giudicate guaribili in cinque giorni. Durante l'inseguimento, il 42enne si sarebbe disfatto di alcuni involucri, poi risultati contenere droga, e di un mazzo di chiavi di un'auto, al cui interno sono stati poi trovati 89 grammi di cocaina, 759 grammi di hashish, 1.205 euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga, tutto sottoposto a sequestro. (ANSA).