Viene lasciato e tenta suicidio in videocall, salvato da polizia

(ANSA) - LECCE, 02 SET - Dopo essere stato lasciato dalla sua compagna, un uomo di circa 40 anni si è allontanato in auto e poi, in una videochiamata, le ha detto che voleva uccidersi e si è ripreso mentre si tagliava con una lama. La donna, spaventata, ha chiamato i poliziotti che hanno geolocalizzato l'auto e sono intervenuti prima che fosse troppo tardi. E' accaduto in provincia di Lecce. (ANSA).