Ex Ilva: Usb, 'Morselli ordina di spegnere i condizionatori'

(ANSA) - TARANTO, 02 SET - "L'amministratore delegato di Acciaierie d'Italia, Lucia Morselli, ha dato disposizione di spegnere gli impianti di condizionamento in tutte le palazzine dello stabilimento di Taranto, tranne che in quelle degli impianti di produzione (pochissimi quelli ancora in marcia).

L'ordine è stato dato questa mattina. Decisione questa presa per ridurre il costo dell'energia elettrica, nella totale indifferenza nei confronti di tutti coloro che sono comunque presenti all'interno degli edifici (cosiddetto personale di presidio)". Lo afferma il coordinamento provinciale Usb di Taranto, aggiungendo che "al problema atavico del mancato cambio dei filtri dei condizionatori, oggi si sostituisce quello dello spegnimento degli impianti di condizionamento dell'aria. I lavoratori quindi o aprono le finestre e respirano le polveri inquinanti o le tengono chiuse ma soffrono il caldo, in ambienti nei quali certamente le temperature superano i limiti raggiunti in altri luoghi".

Di fronte "all'ennesimo inaccettabile comportamento che dà chiaramente l'idea di quanto poco sia importante per questa gestione la salute ed il rispetto delle buone condizioni di lavoro dei dipendenti - attacca l'Unione sindacale di base - chiediamo l'immediato allontanamento di questo management".

L'organizzazione sindacale sottolinea "ancora una volta la necessità che qualunque pacchetto di misure e risorse si pensi di destinare all'acciaieria, passi prima di tutto attraverso la tutela definitiva dei lavoratori, nessuno escluso". (ANSA).