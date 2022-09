Aeroporti: in Puglia incremento passeggeri, +13,1% sul 2019

(ANSA) - BARI, 02 SET - Il traffico aereo in Puglia ad agosto ha fatto segnare un incremento anche rispetto al periodo pre Covid. I passeggeri in arrivo e partenza sugli aeroporti di Bari e Brindisi sono stati 1.093.460, il +22,5% rispetto allo stesso mese del 2019. Di questi, 569.819 (+33,1%) sono stati i passeggeri di linea nazionale, 505.668 (+17,6%) quelli di linea internazionale. In dettaglio, lo scorso mese, i passeggeri in arrivo e partenza da Bari sono stati 714.004 (+20%); più marcato, +33%, l'incremento per la linea nazionale, leggermente inferiore (+16,1%) quello della linea internazionale. Su Brindisi i passeggeri sono stati 379.456, il +27,4 rispetto allo stesso mese del 2019, con un incremento che si è attestato al +3,2% per la linea nazionale e al +22,3% per la linea internazionale. Su base annua, tra Bari e Brindisi, i passeggeri sono stati 6.219.243, il + 13,1% rispetto ai 5.496.725 passeggeri dei primi otto mesi del 2019. "La Puglia e i suoi aeroporti - dichiara il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - non hanno tradito le attese. L'eccellente lavoro svolto che ci ha visto impegnati anche durante la fase più acuta dell'emergenza pandemica ha messo la nostra rete aeroportuale nelle condizioni ideali per affrontare con grande slancio la ripresa. Non è per caso, quindi, che Bari e Brindisi siano tra i pochissimi aeroporti che non solo hanno colmato il gap rispetto al periodo pre-pandemico, ma addirittura hanno registrato sensibili indici di crescita". (ANSA).