Fotografia: 'Wiki Loves Puglia' su castelli e fortificazioni

(ANSA) - BARI, 31 AGO - Favorire la documentazione, valorizzazione e tutela del patrimonio culturale è tra gli obiettivi di 'Wiki Loves Puglia', il concorso fotografico presentato a Bari, che per il 2022 avrà come temi i castelli e le fortificazioni. Si tratta di un'iniziativa regionale che rientra nell'ambito di 'Wiki Loves Monuments', il concorso fotografico organizzato da Wikimedia Italia, che si svolgerà online, in contemporanea in tutto il mondo, dall'1 al 30 settembre. "Coloro che vorranno partecipare - si legge in una nota - potranno farlo gratuitamente, caricando le proprie foto su 'Wikimedia Commons' seguendo una semplice procedura".

"Wiki Loves Monuments è un concorso fotografico ma è anche qualcosa di più: è la più grande iniziativa internazionale - ha dichiarato Iolanda Pensa, presidente di Wikimedia Italia - che chiama partecipanti, volontari, comunità online e istituzioni a documentare il patrimonio culturale del proprio paese e a renderlo pienamente accessibile a tutti". "Siamo contenti di collaborare con 'Wikimedia Italia' - ha sottolineato Tiziana Rizzi, presidente di Kaleidos e delegato regionale Puglia di Fiaf (Federazione italiana associazioni fotografiche) - in quanto abbiamo la possibilità di lavorare sulla fotografia e sul tema dei beni culturali contribuendo alla loro promozione".

In Puglia, ci sarà anche la possibilità per i fotografi e tutti i cittadini di partecipare a nove 'Wikigite', le passeggiate fotografiche alla scoperta di diverse città della regione. Inoltre, le foto vincitrici verranno esposte in una mostra itinerante, che partirà dal palazzo della Città metropolitana di Bari e porterà in giro per la Puglia tutte le bellezze della regione. (ANSA).