Notte Taranta: Elodie e Mengoni incantano a vigilia Concertone

(ANSA) - BARI, 27 AGO - Una esplosione di ritmo e colori, con i tamburelli protagonisti assoluti e i big della musica pop italiana, Elodie, Marco Mengoni, Samuele Bersani, scatenati sul palco della Notte della Taranta. Il piazzale dell'ex convento degli Agostiniani di Melpignano (Lecce) torna a saltare a ritmo di pizzica con 50 mila persone che già ieri sera hanno assistito alle prove generali del Concertone, in programma oggi dalle 22.30, con l'attesa esibizione - ieri assente alle prove - della star internazionale Stromae.

Elodie, che inizia la sua esibizione tra il pubblico, canta e balla una appassionata "Pizzica di San Vito" e poi incanta con la sua Tribale. Mengoni canta in griko "Klama", lasciandosi andare ad emozionanti virtuosismi che alla fine dell'esibizione gli fanno dire "sto tremando".

Ma è il maestro concertatore Dardust a tenere il palco per tre ore, dirigendo l'orchestra, suonando il pianoforte e muovendosi tra le esibizioni battendo sul tamburo. A fare da sfondo al grande show è l'innovativo spettacolo visual, grande novità di questa 25esima edizione, incorniciato dai 38mila led delle tradizionali luminarie. Scorrono sugli schermi figure dell'immaginario popolare, tra scene bucoliche, figure sacre, richiami alla vita dei campi e dell'arte, soli, spighe di grano, grappoli d'uva. Lo show, che sarà aperto da giovani Taranters e dagli Après la Classe, inizia con l'assolo di quattro tamburelli mentre le luci si accendono lentamente, fino all'esplosione di colori. Narratrice d'eccezione Madame. Come annunciato da Dardust, è un percorso di contaminazioni e tributi, tra passato e futuro, con i costumi tipici della tradizione salentina e incursioni di drag queen, a ritmo di Taranta alternata alle note dei Cure, di David Bowie, dei Chemical Brothers. (ANSA).