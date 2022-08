Incidenti stradali:su trattore contro auto,un morto nel Foggiano

(ANSA) - FOGGIA, 26 AGO - Il conducente di un trattore è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi lungo la statale 16 quella che da Foggia conduce a San Severo.

L'uomo era alla guida del proprio mezzo agricolo quando per cause ancora in corso di accertamento si è scontrato frontalmente con una Mercedes che giungeva nel senso opposto di marcia. A causa dell'impatto la vittima, di cui non si conosce ancora l'identità, è stata sbalzata dal mezzo. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco e il personale del 118. (ANSA).