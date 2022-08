Festival 'Castel dei Mondi', debutto con omaggio a Shakespeare

(ANSA) - BARI, 26 AGO - Sarà lo spettacolo 'Shakespearology' ad aprire questa sera la 26/a edizione del festival internazionale di Andria 'Castel dei Mondi', presentato questa mattina in conferenza stampa.

Tredici le sezioni in cui è strutturata l'intera rassegna: installazioni; arte e tecnologia; teatro di figura, 'CastedeiMondi Lab', focus Puglia, focus Toscana, gli anniversari, i talk, la danza, Il teatro Nazionale, i maestri del teatro Europeo; 'Residenza Abitare', 'Bonus Track' ed altri eventi collaterali. Il primo evento si terrà alle 21:30 ad Andria al Palazzo Ducale. Gli appuntamenti tra arte, spettacolo, teatro, ma anche presentazioni, si terranno ad Andria, ma anche a Castel Del Monte e Trani.

#NO FEAR è l' hastag ad accompagnare l'evento che si concluderà il prossimo 4 settembre.

E' il direttore artistico dell'evento, Riccardo Carbutti a spiegare la scelta dello slogan. "La pandemia ha fatto emergere da sotto il tappeto tutte le criticità del sistema culturale del nostro Paese e soprattutto dello spettacolo dal vivo.

L'esperienza inedita del lockdown - spiega - ha ridisegnato i nostri modi di vivere, cancellato rapporti consolidati, aumentato l'insicurezza". "Il Teatro non si è sottratto a questo destino, anzi - aggiunge - l'ha vissuto drammaticamente sulla propria pelle. Ora però, niente paura, e sforziamoci di ripensare una nuova relazione, più intima e proficua, con gli spettatori". Per Sante Levante, direttore del Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, partner del Festival, "questa edizione di Castel dei Mondi è il simbolo della forza del teatro che rinasce e la parola d'ordine è senza remore: ripartenza". (ANSA).