Nuova rottura fogna, bagni vietati su costa sud Bari

(ANSA) - BARI, 25 AGO - In seguito ad una improvvisa rottura di una condotta fognaria di Aqp che potrebbe causare lo sversamento in mare di liquami, il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha firmato l'ordinanza che dispone il divieto di balneazione nel tratto di mare che si estende dal limite sud della spiaggia di Torre Quetta (presso distributore carburanti Total Erg) sino al lido Divina Beach (ex Lido il Trullo) incluso. I primi di agosto un analogo provvedimento era stato preso dal sindaco per bloccare i bagni nella stessa zona, dopo la rottura di una tubazione 'premente' sull'impianto di sollevamento fognario di Torre del Diavolo.

L'Acquedotto pugliese, sottolinea una nota del Comune, precisa che si tratta della "improvvisa ed imprevedibile rottura della condotta premente […]" che potrebbe causare sversamenti di acque nere nello specchio di mare in località Torre Carnosa, litoranea Bari-San Giorgio, attraverso lo scarico di emergenza dell'impianto di sollevamento di proprietà di Acquedotto Pugliese S.p.A..

L'ordinanza sindacale dispone inoltre che "AQP proceda alle operazione necessarie all'immediato ripristino del guasto per la cessazione dello sversamento; che la Polizia locale e la ripartizione IVOP provvedano ad installare le segnaletica relativa al temporaneo divieto di balneazione nella zona interessata dallo sversamento; infine che Arpa Puglia effettui i prelievi e le analisi sul rispetto dei limiti di inquinamento previsti dalla vigente normativa, comunicando con immediatezza alle ripartizioni Polizia locale e Tutela dell'Ambiente i relativi esiti". (ANSA).