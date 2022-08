'Libri nel borgo antico', a Bisceglie premio 'Strega' Desiati

(ANSA) - BARI, 25 AGO - Il premio 'Strega' 2022 Mario Desiati, Vittorio Sgarbi, Francesca Michelin e Marcello Veneziani saranno tra gli ospiti del festival letterario 'Libri nel borgo antico' che inizierà questa sera a Bisceglie (Bat), giunto alla 13/a edizione. Dopo l'apertura dello spettacolo scritto e diretto da Gianluigi Belsito, che si terrà questa sera in largo Castello, "Dedicato a Don Pasquale", la kermesse con la presentazione dei libri partirà domani in sei piazze del centro storico. In largo Castello saranno protagonisti tra gli altri anche Antonio Pascale, Edith Bruck, Diego De Silva, Simonetta Agnello Hornby, oltre a Sgarbi e Palmaroli. Crescerà così l'attesa per le successive due giornate.

Sabato 27 sarà gli interventi di: Jacopo De Michelis, Cristian Mannu e Maddalena Fingerle (vincitori del premio letterario Megamark), presentati da Antonio Stornaiolo ed Emilio Solfrizzi, Francesca Cavallo con Nichi Vendola, Luca Bianchini ed Erika Mattina sul porto in via Nazario Sauro.

Le presentazioni dei libri si concluderanno domenica 28 agosto: in largo Castello spazio a Pietro Consiglio, Massimo Ingravalle e Giacinto La Notte, Marco Follini, Elisa Di Francisca e Desiati.

Anche quest'anno è stato riproposto durante il festival "Il Borgo dei piccoli", spazio dedicato ai lettori più giovani per intrattenerli ed avvicinarli al mondo della lettura. (ANSA).