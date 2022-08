Incidenti lavoro: 55enne muore in azienda agricola Taranto

(ANSA) - TARANTO, 25 AGO - Incidente mortale sul lavoro questa mattina in un'azienda agricola di Massafra nel Tarantino, specializzata nella produzione di agrumi. Vittima un dipendente di 55 anni. L'uomo era ai comandi di un trattore che, durante lavori di aratura, si è ribaltato per cause in corso di accertamento, schiacciandolo. Il lavoratore è morto sul colpo.

Sul posto il 118, gli ispettori dello Spesal (servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) dell'Asl e i carabinieri che hanno avviato le indagini per accertare la dinamica dell'accaduto e stabilire le responsabilità. (ANSA).