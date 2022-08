Incendi:circa 10 ettari distrutti in bosco S.Teresa Brindisi

(ANSA) - BRINDISI, 24 AGO - Circa dieci ettari di bosco e macchia mediterranea sono andati distrutti a Brindisi nella località Santa Teresa per un incendio che si è sviluppato nel primo pomeriggio. Per domare le fiamme sono intervenute via terra 30 unità tra personale Arif, vigili del fuoco, volontari e protezione civile, mentre due Fire Boss decollati da Grottaglie e un canadair inviato da Ciampino hanno fatto una quindicina di lanci d'acqua. Nella zona è ora in corso la messa in sicurezza per evitare il riattivarsi di focolai. (ANSA).