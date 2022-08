Incendio Barletta, divieto raccolta e consumo prodotti agricoli

(ANSA) - BARLETTA, 23 AGO - A Barletta è stata emanata un'ordinanza che vieta di raccogliere e consumare prodotti agricoli nel raggio di 500 metri, indicazione Andria, dal luogo di un incendio divampato domenica pomeriggio nell'area dell'ex mattatoio comunale.

Il provvedimento è stato emanato dal sindaco della città, Cosimo Cannito, ed ha carattere precauzionale, in attesa che arrivino i risultati sui campionamenti effettuati da Arpa Puglia in quell'area. A bruciare, nel pomeriggio di domenica, sono stati cumuli di rifiuti abbandonati illecitamente su un'area vasta 2.500 metri quadrati, destinata a ospitare il comando provinciale dei vigili del fuoco.

Un rogo su cui indaga la Procura di Trani. Al vaglio delle forze dell'ordine ci sarebbero le immagini girate da alcune telecamere di videosorveglianza della zona.

I vigili del fuoco hanno lavorato fino al mattino di lunedì per domare le fiamme che avevano rischiato di raggiungere l'adiacente canile comunale. (ANSA).