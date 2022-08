Notte Taranta: 'Pizzica in scena' al festival itinerante

(ANSA) - BARI, 22 AGO - 'Pizzica in Scena', lo spettacolo del corpo di ballo della Taranta con le coreografie di Mattia Politi aprirà domani alle 21 a Soleto, la tappa del festival itinerante della Notte della Taranta. Si tratta del tour che dal 4 al 25 agosto, in 21 comuni del Salento, sta conducendo al 'Concertone' in programma il 27 agosto a Melpignano (Lecce), con il maestro concertatore Dardust.

In scena a Soleto per il 'Corpo di ballo della Tarata' : Serena Pellegrino, Michaela Coluccia, Lucia Scarabino, Veronica Mele, Cristina Frassanito, Stefano Campagna, Fabrizio Nigro, Andrea Caracuta e Marco Martano.

Alle 21:30 ci sarà il concerto di Rocco Nigro con 'Come fece come non fece' . "E' un concerto spettacolo - si legge in una nota - che mette in scena attraverso voci, musica e pittura dal vivo una raccolta di fiabe popolari", registrate e trascritte da Luigi Chiriatti nell'omonimo libro di favole Salentine. Le voci di Fabrizio Saccomanno e Antonio Castrignanò, accompagnate dalle musiche curate da Rocco Nigro e suonate assieme a Redi Hasa al violoncello, Giorgio Distante alla tromba e Giuseppe Spedicato.

A seguire Enza Pagliara in 'Fasinfasò' uno spettacolo concerto nel quale, "Enza interpreta - viene spiegato - i classici del canto popolare salentino, accompagnata dai musicisti che da sempre l'hanno affiancata e che con lei hanno arrangiato e scritto brani". Enza Pagliara si esibirà con Gianluca Longo, Antongiulio Galeandro, Dario Muci, Claudia De Ventura, Emanuele Coluccia, Sofia Giordani Pagliara. (ANSA).