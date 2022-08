Notte Taranta: Dardust, un viaggio nel segno della condivisione

(ANSA) - LECCE, 22 AGO - "Sarà un lungo viaggio nella contaminazione, nel segno dell'incontro e della condivisione".

Dardust, maestro concertatore della Notte della Taranta in programma il 27 agosto a Melpignano (Lecce), svela quelle che saranno alcune delle caratteristiche artistiche e musicali dell'atteso evento di sabato prossimo. Dardust già da gennaio insieme all''Orchestra Residente' ha avviato il lavoro di ricerca e reinterpretazione dei brani della tradizione popolare salentina. Intanto continuano le prove dell'Orchestra Popolare La Notte della Taranta al cinema "Elio" di Calimera. "Sarà una Taranta fluida - spiega - come la contemporaneità che viviamo. Credo che siamo in un'epoca il cui concetto di integrazione sia fondamentale anche a livello culturale, un multiculturalismo di cui Stromae ha fatto il concept di base, per questo la scelta dell'artista internazionale non è stata casuale, ma ponderata e fortemente voluta". "Stromae sul palco del Concertone", svela Dardust proporrà uno dei suoi pezzi "più famosi e conosciuti: Alor on Danse con incursioni di musica popolare salentina".

Dardust questa mattina durante la prova aperta ha presentato due brani del concertone: pizzica di Aradeo e pizzica di Ostuni. Ad arricchire il cast del Concertone del 27 agosto ci saranno anche Samuele Bersani, Massimo Pericolo, Studio Murena e Kety Fusco.

Super ospiti Marco Mengoni ed Elodie. Insieme all'Orchestra Popolare La Notte della Taranta, ci saranno dei momenti "speciali, dei colori aggiuntivi. " Una sezione di fiati e una di archi che ci condurranno - sottoliea Dardust - nel mondo balcanico e non solo". Poi il suo legame con il Salento. "Sarà difficile, ritornare a Milano - conclude il maestro concertatore - dopo questa esperienza fortissima". (ANSA).