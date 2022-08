Incendi:da sabato brucia bosco nel Foggiano, 3 fronti attivi

(ANSA) - BARI, 22 AGO - E' ancora in corso, da da sabato sera, l'incendio che ha mandato in fumo, secondo una prima stima, oltre 50 ettari di bosco nel territorio di Sant'Agata di Puglia (Foggia), e che sta mettendo a rischio oltre 150 ettari in zona Monte Croce, ad una quota di 650 metri sul livello del mare, lungo il tratto che della strada provinciale 101 collega all'Incoronata. Al momento risultano essere ancora attivi tre fronti estesi per circa un chilometro sul versante nord.

Sul posto stanno lavorando, ininterrottamente da quasi due giorni, 60 unità anti incendio boschivo, tra personale Arif, l'agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, vigili del fuoco, carabinieri forestali, protezione civile e volontari.

Da questa mattina si stanno anche alternando con i lanci di acqua e ritardanti due canadair provenienti da Ciampino, che hanno effettuato, al momento, una decina di rilasci, dopo i circa 40 lanci già fatti nei giorni scorsi. Le operazioni di spegnimento risultano difficoltose per via del forte vento di scirocco. (ANSA).