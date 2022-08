Si schiudono uova, decine di tartarughe in mare in Salento

(ANSA) - CASALABATE, 21 AGO - Decine di tartarughe Caretta caretta - secondo alcuni testimoni una cinquantina - sono venute alla luce a sorpresa dalla sabbia sulla spiaggia della marina di Casalabate, in Salento. Il nido, che si trova in località Li Ronzi, non era stato individuato né segnalato. Si trovava a ridosso di una duna a pochi metri dalla battigia. Le tartarughine uscite dal nido hanno raggiunto in pochi minuti il bagnasciuga per poi iniziare la loro vita nel mare. Sul posto si sono recati gli operatori del centro di recupero tartarughe marine di Calimera che hanno provveduto a mettere in sicurezza il nido dove è stata riscontrata la presenza di altre uova prossime alla schiusa. (ANSA).