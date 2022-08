Notte Taranta: lunedì tappa a Martignano con 'I Briganti'

(ANSA) - LECCE, 21 AGO - Il Festival itinerante de La Notte della Taranta domani, 22 agosto, farà tappa a Martignano (Lecce), in piazza della Repubblica. Giunto alla sua 25ma edizione dedicata al tema "La tradizione del nuovo", il più grande festival itinerante italiano attraversa, dal 4 al 25 agosto, 21 comuni del Salento, con 43 concerti di pizzica, oltre 400 artisti e condurrà alla lunga notte del Concertone del 27 agosto a Melpignano (Lecce), con il maestro concertatore Daedust, nel pieno dell'attività delle prove in questi giorni al Cinema di Calimera insieme all'Orchestra della Notte della Taranta.

La serata prende il via alle 21 con I Briganti di Terra d'Otranto che rivolgono il proprio interesse all'esecuzione, al riadattamento e all'interpretazione dei brani della tradizione salentina. Il gruppo è composto da: Giovanni Sperti, chitarra; Antonella Esposito, voce; Christian Palma, violino; Stefano Blanco, flauto e ottavino; Andrea Cappello, tamburello; Raffaele Cristian Palano, organetto; Salvatore Crudo, tamburello; Sarah Raffaella Montedoro, danza. (ANSA).