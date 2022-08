Fiamme e fumo vicino alle case e al canile di Barletta

(ANSA) - BARLETTA, 21 AGO - Un incendio di vaste proporzioni, alimentato dal forte vento e che ha creato una fitta coltre di fumo nero, è divampato a ridosso della strada statale 170, che collega le città di Barletta ed Andria, in territorio di Barletta, nella zona a ridosso dell'ex mattatoio comunale.

In quell'area, più volte era stata segnalata la presenza di rifiuti abbandonati. Ad accorgersi delle fiamme sono stati, per primi, i residenti della zona. A un centinaio di metri in linea d'aria, infatti, sorge un villaggio residenziale, ma la colonna di fumo è stata da subito visibile in tutta la città. A ridosso dell'area che brucia c'è anche il canile comunale, risparmiato dalle fiamme grazie al vento che ha spinto il rogo dalla parte opposta.

Sul posto ci sono diversi mezzi dei vigili del fuoco, agenti del commissariato di polizia e militari della Guardia di finanza.

