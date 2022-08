Sindaco Lecce contro tv:Curia,non trascinare vescovo in polemica

(ANSA) - LECCE, 20 AGO - La Curia diocesana di Lecce "stigmatizza l'uso strumentale e divisivo di ogni accadimento relativo alla festa patronale che di per sé costituisce un momento di gioia e di comunione per la città e l'intero territorio salentino. Pertanto, si auspica che la figura super partes dell'arcivescovo, pastore di tutti, non venga mai tirata in ballo in polemiche di carattere politico". E' quanto si legge in una nota diffusa dalla Curia dopo il post su Facebook del sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, che accusa l'emittente salentina Telerama di fare un uso politico della tv e tira in ballo il vescovo come suo testimone.

La Curia ricorda che "l'avvicinarsi della festa patronale impone di chiudere - senza alcuna esitazione - ogni polemica, compresa quella innescata sui social network, e di concentrare ogni energia per il buon esito civile e spirituale degli eventi programmati, elementi essenziali dell'identità salentina".

"Pur senza entrare nelle libere ed autonome scelte di tutte le testate giornalistiche, chiamate a garantire la pluralità dell'informazione, si ricorda - afferma la Curia - che l'arcivescovo ha da sempre favorito un sinergico dialogo costruttivo con le istituzioni locali. È a tal fine che al termine della conferenza stampa, ha chiamato accanto a sé il sindaco della città affinché le consuete interviste potessero coinvolgere congiuntamente l'autorità religiosa e l'autorità civile". Inoltre - prosegue la nota - "si assicura che l'arcivescovo e l'intera diocesi hanno avuto e continuano ad avere cordiali e intense relazioni con l'emittente Tele Rama, contraddistinte da reciproca stima. Nella suddetta circostanza, l'arcivescovo non ha badato a quale testata avesse rilasciato l'intervista e il suo intervento successivo non era mirato a biasimare la citata tv locale quanto, piuttosto, a ribadire l'esigenza che, anche attraverso i media, sia resa visibile l'unità d'intenti tra autorità civile e religiosa per il bene della comunità". (ANSA).