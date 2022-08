Migranti: in 70 sbarcano in Puglia, rintraccati su litoranea

(ANSA) - GAGLIANO DEL CAPO, 20 AGO - Un gruppo di 70 migranti è stato rintracciato ieri sera in località 'Ciolo', la suggestiva insenatura rocciosa di Gagliano del Capo, nel Capo di Leuca. I migranti, di nazionalità bengalese, siriana, irachena, iraniana, kuwaitiana, pachistana e afgana, sono stati rintracciati a gruppi in più punti della litoranea che conduce a marina di Novaglie. L'allerta è scattata dopo l'avvistamento da parte di un mezzo navale del Reparto operativo aereonavale di Bari della Guardia di finanza di un'imbarcazione lasciata vicino alla costa senza nessuno a bordo. Tra i migranti ci sono anche donne e bambini. Tutti sono stati trovati disidratati e, per quattro di loro, tra cui tre minori, si è reso necessario il trasporto in ospedale. Sul posto hanno operato soccorritori del 118, della Croce Rossa Italiana, della Caritas e dell'Usmaf.

(ANSA).