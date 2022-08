A Castellaneta sulle orme di Rodolfo Valentino

(ANSA) - TARANTO, 19 AGO - La Fondazione Rodolfo Valentino e la Pro Loco Domenica Terrusi di Castellaneta hanno organizzato, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Castellaneta, una seria di iniziative per ricordare il 96esimo anniversario della morte di Rodolfo Valentino, divo del cinema muto nato a Castellaneta nel 1895 e morto a New York il 23 agosto 1926.

Il programma delle iniziative comincia lunedì 22 agosto, alle 18.30, con una passeggiata nei luoghi della memoria di Rodolfo Valentino: partendo dal monumento dedicato al mito del cinema muto, i professori Antonio Ludovico e Aurelio Miccoli accompagneranno i visitatori presso le case dove Rodolfo Guglielmi, in arte Rudy Valentino, ha vissuto la sua infanzia.

Quindi, dopo aver conosciuto alcuni aspetti della Castellaneta di fine ottocento, sarà visitato parte del magnifico centro storico, concludendo la visita al Museo Rodolfo Valentino, dove il professor Aurelio Miccoli presenterà il suo libro dal titolo "Valentino e il professore", Scorpione editrice.

Martedì 23 agosto, alle ore 21, presso l'Anfitreatro Comunale in via Mastrobuono, sarà organizzata l'annuale manifestazione "Ricordando Rudy Valentino" (interrotta negli ultimi due anni per l'emergenza Covid). Quest'anno l'iniziativa prevede un concerto di musiche da film "Omaggio a Ennio Morricone" interpretate dal maestro violinista Francesco Greco e dal suo Ensemble. (ANSA).