Rissa tra turisti Gallipoli,giovane rischia essere investito

(ANSA) - LECCE, 18 AGO - Un video in cui si vede un gruppo di giovani affrontarsi in una rissa a Gallipoli, nella nota località Baia Verde, sta circolando sui social e sta scatenando polemiche. Nel video, girato da un cittadino ieri mattina, si vedono alcuni giovani, a quanto si apprende turisti, che si affrontano con lanci di bottiglie. Poi si vede un Suv fare irruzione tra i ragazzi in retromarcia e poi ripartire rischiando di investire un ragazzo. Sul luogo della rissa è intervenuta la Polizia ma all'arrivo delle pattuglie i giovani si erano già dileguati. Non si registrano denunce né accessi all'ospedale da parte di persone ferite. (ANSA).