Lavoro: 21 in nero in sei negozi del Nord Barese, sanzioni

(ANSA) - BARI, 18 AGO - In sei attività commerciali con sede a Barletta, Andria e Bisceglie la guardia di finanza ha scoperto 21 lavoratori in nero e 4 lavoratori irregolari. Nei confronti dei soggetti economici controllati sono state contestate le relative sanzioni amministrative ed è stata avanzata proposta per la sospensione temporanea dell'attività imprenditoriale. Il controllo nei sei negozi è stato eseguito dai finanzieri del comando provinciale Bat nell'ambito di attività finalizzate al contrasto del "sommerso da lavoro, che costituisce una piaga - dicono gli investigatori - per l'intero sistema economico perché sottrae risorse all'erario, mina gli interessi dei lavoratori, spesso sfruttati, e consente una competizione sleale con le imprese oneste". (ANSA).