Notte Taranta: domani festival itinerante a Galatina

(ANSA) - BARI, 17 AGO - Fara tappa domani a Galatina (Lecce) il festival itinerante "La Notte della Taranta' che dal 4 al 25 agosto sta attraversando 21 Comuni del Salento fino al 'Concertone' che si terrà a Melpignano il 27 agosto. Domani tra gli ospiti in programma, alle 21 in piazza 'Dante Alighieri', ci sarà Pino Ingrosso, voce solista del premio Oscar Nicola Piovani, con lo spettacolo musicale 'Note di un viaggio'. "Un viaggio musicale, un racconto leggero e brillante di un passato - si legge in una nota - che ancora ci appartiene; un viaggio che scandisce, con leggerezza e un pizzico di nostalgia, modi, tradizioni, costumi e usanze dell'Italia del Sud".

Pino Ingrosso (voce, chitarra acustica e ukulele) sarà affiancato, in scena, da: Francesco De Siena, tastiere e cori; Dario Cota, fisarmonica e tastiere; Umberto Malagnino, basso; Vito De Lorenzi, batteria e tamburi; Alessandro Chiga, percussioni; Daniela Guercia, voce recitante, cori, colori percussive, tres cubano.

A seguire la musica continua con l'Orchestra Popolare Notte della Taranta, il gruppo di musica popolare salentina "che ha cambiato la storia della pizzica esportandola nel mondo". La band è oggi composta dai cantori Enza Pagliara, Stefania Morciano, Alessandra Caiulo, Consuelo Alfieri, Giancarlo Paglialunga, Antonio Amato, Salvatore Cavallo Galeanda e dai musicisti Gianluca Longo (mandola), Peppo Grassi (mandolino), Attilio Turrisi (chitarra battente), Giuseppe Astore (violino) Roberto Chiga, Alessandro Chiga, Carlo Canaglia De Pascali (tamburello salentino), Roberto Gemma (mantici), Nico Berardi (fiati), Leonardo Cordella (organetto), Alessandro Monteduro (percussioni), Antonio Marra (batteria), Valerio Combass Bruno (basso). (ANSA).