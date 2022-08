Bimbo ha shock anafilattico in strada, Polizia locale lo salva

(ANSA) - BARI, 16 AGO - L'ambulanza tardava ad arrivare e un pattuglia della Polizia locale ha soccorso e salvato un bambino di 10 anni colto improvvisamente da malore. E' accaduto ieri pomeriggio a Monopoli, nel Barese.

I genitori del bambino, una famiglia della provincia di Pavia in vacanza in Puglia, ha chiesto aiuto agli agenti perché il loro figlio di dieci anni, mentre passeggiavano, aveva avvertito difficoltà respiratorie. La centrale operativa ha chiesto l'intervento del 118 che però aveva bisogno di tempo per raggiungere la località indicata. Gli agenti, allora, hanno deciso di trasportare con l'auto di servizio il bambino all'ospedale San Giacomo. Lì i medici del pronto soccorso hanno subito ipotizzato uno shock anafilattico dovuto, forse, ad una intolleranza alimentare. A quel punto hanno somministrato le cure immediate e disposto un breve periodo di osservazione in reparto, salvando il piccolo paziente. (ANSA).