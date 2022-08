Ferragosto: Decaro, auguri a chi è a lavoro per tutti noi

(ANSA) - BARI, 15 AGO - "Buon ferragosto a tutti. Soprattutto a tutti quelli che in questa giornata sono a lavoro per tutti noi". E' il messaggio del sindaco di Bari e presidente Anci Antonio Decaro che questa mattina ha visitato le sale operative della Polizia locale, dei Vigili del fuoco e del 118. "Prestiamo attenzione alla guida se dobbiamo spostarci e godiamoci qualche ora di serenità e di vacanza per chi può" dice il sindaco.

(ANSA).