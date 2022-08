Aeroporti: oltre 400mila passeggeri in 14 giorni in Puglia

(ANSA) - BARI, 14 AGO - Exploit nelle prime due settimane di agosto per i due principali aeroporti della Puglia: in 14 giorni, tra Bari e Brindisi, sono stati oltre 400mila i passeggeri in partenza e in arrivo e 250 i voli gestiti da Aeroporti di Puglia. I numeri sono comunicati dal presidente di Adp, Antonio Vasile. Il picco è stato di 40mila passeggeri in un solo giorno. "Orgoglioso di avere un squadra che sta lavorando al massimo delle proprie capacità sentendo forte il peso di servire la comunità e sostenere la grande attrattività della Puglia", scrive su Facebook Vasile. Numeri che confermano la buona stagione estiva per la Puglia. (ANSA).