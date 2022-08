Omicidio nel Foggiano: Emiliano, 'non ne possiamo più'

(ANSA) - BARI, 13 AGO - L'emergenza criminalità nel Foggiano preoccupa il governatore Michele Emiliano che, dopo l'omicidio avvenuto questa mattina davanti ad una spiaggia affollata, chiede al governo un intervento deciso. "La misura è colma", dice. "Un altro efferato omicidio consumato davanti ad una spiaggia gremita di turisti - commenta Emiliano - sono anni che chiedo ai ministri dell'Interno succedutisi nel tempo di prendere molto sul serio ciò che accade nella provincia di Foggia, come negli ultimi venti anni è avvenuto per le altre province pugliesi. Ma ogni volta siamo nuovamente qui a commentare un efferato e spettacolare omicidio perpetrato con modalità mafiose per intimidire e indurre all'omertà la nostra comunità, per poterla più facilmente assoggettare utilizzando la forza di intimidazione che deriva dal vincolo associativo criminale". "A Roma - conclude - non si può pensare che solo perché una cosa è accaduta a Foggia debba essere accettata o minimizzata. Non ne possiamo più. Foggia e la sua provincia non hanno più pazienza". (ANSA).