Brucia la pineta di Castel del Monte, evacuati il maniero e le ville

E' ormai sotto controllo il vasto incendio che ha interessato anche la pineta a ridosso di Castel del Monte, ad Andria. Le fiamme si sono fermate - secondo fonti dell'Arif - a circa 30 metri dal maniero federiciano, appartenente al patrimonio dell'Unesco. Sul posto sono impegnate squadre anti incendio composte da circa 100 persone e sono al lavoro due Canadair che hanno finora compiuto una quarantina di lanci. Circa 90 gli ettari di vegetazione bruciati. Accertamenti sono in corso per risalire alle cause. Dopo che è divampato l'incendio Castel del Monte è stato evacuato assieme alle ville e alle strutture ricettive della zona.