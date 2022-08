A Bari morta donna investita sulle strisce a 'Pane e pomodoro'

(ANSA) - BARI, 06 AGO - E' morta la donna di 63 anni, investita lo scorso 3 agosto a Bari, mentre attraversava sulle strisce pedonali, nei pressi di un parcheggio della spiaggia di "Pane e pomodoro". Le condizioni della donna erano apparse subito molto gravi ed era stata ricoverata in rianimazione, dove, dopo due giorni, è morta ieri.

Al vaglio dell'autorità giudiziaria vi è ora l'eventuale aggravvamento della posizione del conducente del veicolo che ha investito la donna e che in un primo momento, a seguito degli accertamenti eseguiti dalla Polizia locale, era stato indagato per lesioni gravi e gravissime.

Ieri, sempre a Bari, è stato arrestato dalla Polizia locale e posto ai domiciliari il 20enne che la sera del 29 luglio scorso, nel rione Santo Spirito del capoluogo pugliese, ha falciato con la sua moto un uomo di 47 anni, uccidendolo, ed ha ferito il figlio della vittima, di sei anni. (ANSA).