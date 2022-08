Incidenti stradali: due morti in scontri nella notte a Bari

(ANSA) - BARI, 05 AGO - Due persone sono morte ed un'altra è rimasta gravemente ferita la scorsa notte a Bari in due incidenti stradali. La prima vittima è un uomo di 47 anni coinvolto in uno scontro tra una Peugeot 206 e una Mazda avvenuto lungo la statale 16 tra Bari e Palese, all'altezza del distributore Q8. L'uomo era alla guida di una delle due vetture, mentre il conducente dell'altro veicolo è ricoverato in prognosi riservata. Sulla dinamica sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.

Il secondo incidente è avvenuto lungo la SP 133 tra Valenzano e Adelfia dove una utilitaria è finita fuori strada per cause in corso di accertamento. La vittima è un giovane di 19 anni del luogo. (ANSA).