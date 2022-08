Notte Taranta: Festival itinerante domani con Orchestra Popolare

(ANSA) - BARI, 04 AGO - Farà tappa domani a San Vito dei Normanni, con l'esibizione dell''Orchestra Popolare', il festival itinerante 'La Notte della Taranta, che è in corso in queste settimane in 21 Comuni del Salento fino alla notte del 'Concertone' in programma il 27 agosto a Melpignano. L'evento di domani sera, l'unico in provincia di Brindisi, sarà aperto alle 19.00 dai laboratori di pizzica.

Alle 21 il concerto di Antonio Castrignanò, musicista e cantante che si esibirà con alcuni dei brani del suo ultimo disco 'Babilonia'. Come spiegato in una nota si tratta di "un viaggio corale fuori dai confini salentini alla scoperta di lingue e culture differenti, con la voglia di raccontare sé stessi e conoscere la storia altrui. Brani inediti, arrangiamenti originali, nuove esperienze, melodie e ritmi che si intrecciano".

A seguire ci sarà poi il concerto dell'Orchestra Popolare Notte della Taranta, il gruppo di musica popolare salentina che ha "cambiato la storia della pizzica esportandola nel mondo". L' Orchestra si caratterizza "per la moltitudine di affascinanti percorsi sonori nati dalle collaborazioni con gli artisti del calibro di Joe Zawinul, Stewart Copeland dei Police, e ancora Ludovico Einaudi, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Roberto Vecchioni, Ligabue e con i diversi generi musicali dal jazz al rock, dal blues all'elettronica, dal classico al rap".

L'insieme dei canti e delle danze proposte dall'Orchestra nel corso di 25 anni della Notte della Taranta rappresentano "un archivio parlante d'eccellenza. Un archivio fondamentale, un'opera di ricerca e studio della cultura popolare". (ANSA).