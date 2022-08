Parco Alta Murgia, presentato logo candidatura Geoparco Unesco

(ANSA) - BARI, 03 AGO - Sarà un logo ad identificare una storia millenaria e che oggi ambisce a diventare un 'Geoparco Unesco'. 'MurGeopark' rappresenterà il 'Parco dell'Alta Murgia' nel percorso di candidatura e valorizzazione a livello mondiale "di un inestimabile patrimonio geologico, che racconta di dinosauri estinti e uomini primitivi vissuti nelle grotte", come viene descritto in nota il progetto per l'Unesco. Ed a breve in Puglia giungeranno i "valutatori Unesco, in missione di valutazione per analizzare la geodiversità e l'effettiva sussistenza dei requisiti necessari per ottenere il riconoscimento". "Con la candidatura Unesco - afferma Tarantini - il parco dell'Alta Murgia si gioca la sua carta più importante".

"Ottenere il riconoscimento di 'Geoparco' - aggiunge - avrebbe ricadute positive su tutto il territorio, di cui beneficerebbero anche le aree contigue grazie all'avvenuta approvazione in Regione". "Nell'Alta Murgia - conclude - sarebbe scongiurata in via definitiva l'ipotesi di un sito per lo stoccaggio di scorie nucleari, del tutto incompatibile con un Geoparco".

Obiettivo dell'iniziativa è entrare a far parte "dell'Unesco Global Geoparks, la rete mondiale dei geoparchi che ne comprende 177 distribuiti in 46 nazioni (11 in Italia), dove la gestione di un'area segue un concetto olistico di protezione, educazione e sviluppo sostenibile, sensibilizzando le comunità al valore del patrimonio geologico". La candidatura dal parco dell'Alta Murgia era stata avanzata nel novembre del 2021. (ANSA).