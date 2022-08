Notte Taranta: laboratori pizzica per avvio festival itinerante

(ANSA) - BARI, 03 AGO - Saranno i laboratori di pizzica a Corigliano d'Otranto (Lecce) domani, 4 agosto, alle 19.30 ad aprire, come da tradizione, il festival itinerante "La Notte della Taranta", giunto quest'anno alla sua 25ma edizione.

L'evento sarà dedicato al tema "La tradizione del nuovo": attraverserà 21 comuni del Salento con 43 concerti di pizzica e oltre 400 artisti e condurrà, tappa dopo tappa al Concertone del 27 agosto a Melpignano (Lecce).

Domani, intanto, nell'Atrio Castello Volante di Corigliano d'Otranto tornano - come spiegato in una nota - "i laboratori di pizzica curati dal Corpo di Ballo della Notte della Taranta, appuntamenti imperdibili per gli appassionati della danza salentina che si ritrovano nelle piazze dei paesi ospitanti il Festival per partecipare alla grande ronda danzante". Alle ore 20.30 l'appuntamento con 'Ti presento il festival', l'incontro per approfondire nella tappa di apertura, i temi del festival itinerante. Alla conferenza stampa parteciperà anche la coreografa del Concertone 2022. Alle 21.30 in scena in Piazza Vittoria il gruppo Menamenamò, diretto da Luigi Mengoli, "impegnato da tempo in una ricerca etnomusicale sfociata nella raccolta, e successiva pubblicazione, di oltre 400 canti popolari salentini". A seguire, la musica dei 'Anakrousis Canti e Suoni lungo la rotta dei Greci'. (ANSA).