Calcio: Bari, al via stagione della Primavera con Giampaolo

(ANSA) - BARI, 02 AGO - Parte la stagione delle giovanili del Bari. Il club lancia oggi il nuovo percorso della Primavera e dell'Under 17 con in panchina i tecnici Federico Giampaolo (ex Juve e ed ex biancorosso da calciatore) e Luigi De Simone. Oggi partiranno gli allenamenti.

Giampaolo torna nelle giovanili dei galletti nella Primavera con Vito Santeramo in qualità di collaboratore tecnico, Giuseppe Vizzielli preparatore atletico e Claudio Grondona come allenatore dei portieri. L'Under 17 avrà in panca Di Simone, reduce dalle esperienze con Andria, Vastese e Bisceglie. Nel suo gruppo di lavoro Leonardo Marasciulo in qualità di collaboratore tecnico, Nicola Fiorentino come preparatore atletico e Giovanni Masi come allenatore dei portieri.

Le squadre si alleneranno sul terreno del 'Gaetano Scirea' di Bitritto, mentre l'impianto designato ad ospitare le gare interne delle compagini nazionali giovanili per la stagione '22-'23 sarà il campo sportivo 'Antonio Antonacci'.

L'Under 17 è stata inserita nel Girone C (a 13 squadre) insieme ad Ascoli, Benevento, Cosenza, Frosinone, Lazio, Lecce, Palermo, Perugia, Reggina, Roma, Salernitana e Ternana, mentre le avversarie della Primavera del Bari saranno rese note nei prossimi giorni. (ANSA).