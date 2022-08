Festival Luci nel bosco, testimonial Mirren e Hackford

(ANSA) - LECCE, 01 AGO - Ci saranno anche i premi Oscar Helen Mirren e Taylor Hackford, testimonial dell'iniziativa, mercoledì 3 agosto a Tiggiano (Lecce) all'evento 'Luci nel bosco. Cinema, arti, natura" di Festa di Cinema del reale e dell'irreale', che si terrà nel 'Bosco-Giardino del Palazzo baronale Serafini-Sauli'.

All'interno della manifestazione previste proiezioni, incontri, allestimenti , musica , per "una speciale notte dedicata al rapporto con le piante e gli animali, alla cura e alla valorizzazione del paesaggio" come spiegato in una nota.

'Luci nel bosco' è realizzato con la direzione artistica di Paolo Pisanelli e il coordinamento creativo di Francesco Maggiore ed accoglie i temi della "valorizzazione delle minoranze e delle diversità stringendo una feconda collaborazione con la Rete di economia civile Sale della terra, che sostiene il progetto". "Si tratta - prosegue - di una rete di iniziative multidisciplinari che uniscono lavoro, impresa sociale e crescita dei territori, che coinvolgono persone in situazioni di fragilità, persone migranti, persone in misure alternative alla pena o che sono uscite da percorsi detentivi".

"Luci nel bosco è la nuova avventura cinematografica, artistica, culturale, ambientale della Festa di cinema del reale e dell'irreale - dichiara Pisanelli - ed abbiamo il piacere di organizzare un evento che dura dal tramonto fino all'alba, con la partecipazione straordinaria di Helen Mirren e Taylor Hackford, che hanno a cuore gli alberi, le piante, gli animali, la cura della terra". (ANSA).