Musica: tutto pronto a Balretta per il Jova beach party

Torna a fare tappa a Barletta, dopo l'esperimento dell'estate 2019, domani e domenica, la carovana del Jova beach party, la tournée di Jovanotti sulle spiagge italiane, su un tratto del lungomare Pietro Mennea, dove sono stati completati i lavori di allestimento del villaggio che ospiterà il concerto e tutte le altre iniziative che andranno avanti dal pomeriggio alla notte delle due tappe pugliesi dell'evento.

Sono pronti i tre palchi, con la musica che comincerà con l'apertura delle porte del villaggio, intorno alle 14:30 di domani, dallo "Sbam Stage", per poi proseguire sul Kontiki e sul palco principale. Tutto intorno giochi da spiaggia, food court, make up artist per realizzare trucchi, acconciature, tatuaggi temporanei che riproducono quelli originali dell'artista, insomma una festa con l'attenzione rivolta alla sostenibilità ambientale, grazie alla collaborazione con il WWF. A tal proposito, anche a Barletta, come in altre tappe, non sono mancate le polemiche legate ai presunti danni che la due giorni creerebbe all'habitat costiero, sabbioso. Ma le richieste di spostare altrove l'evento, avanzate da associazioni ambientaliste, non sono state prese in considerazione dall'organizzazione e dall'amministrazione comunale che invece, ha organizzato la viabilità, col lungomare interdetto alle auto, e la dislocazione dei parcheggi, ubicati a sud della città, in via Trani, zona ex cartiera, collegati con bus navetta all'area del concerto.

Per chi arriverà da nord l'uscita consigliata della strada statale 16bis è Barletta Sud, mentre per chi proviene da sud, è l'uscita Boccadoro.

Il parcheggio dispone di posti per auto, bus, bici e motocicli e sarà aperto dalle 9 di domani sabato 30 luglio.

Sono stati inoltre previsti servizi di assistenza da parte della Asl BT negli ospedali di Barletta e Andria e con la presenza sul posto di sette ambulanze e tre postazioni mediche avanzate.

