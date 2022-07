'Il Libro Possibile' a Vieste, tra guerra in Ucraina e politica

(ANSA) - FOGGIA, 29 LUG - La guerra in Ucraina, tra l'incertezza dei tempi ed i riflessi sul mondo Occidentale, e gli scenari futuri in ambito politico in Italia a meno di due mesi dalle nuove elezioni sono stati alcuni dei temi al centro della penultima serata della XXI edizione del festival "Il Libro Possibile" in corso a Vieste (Foggia). Ne hanno parlato Dario Fabbri, direttore del mensile di geopolitica Domino e Andrea Purgatori, inviato di guerra. Secondo Fabbri, "non sappiamo quando finirà questa guerra così come non lo sanno gli attori.

Durerà almeno per tutta l'estate e poi cosa accadrà in autunno dipenderà dalle operazioni sul terreno e dal contesto diplomatico internazionale intorno alla guerra". "Questa guerra - ritiene Purgatori - avrà conseguenze sul mondo occidentale soprattutto per l' Europa e quindi anche per noi". Sul palco di Marina Piccola di Vieste anche il patron di Eataly Oscar Farinetti che ha presentato il suo libro "6x2. Sei brevi lezioni da due maestri del marketing (Rizzoli), scritto a quattro mani con Oscar di Montigny.

Farinetti ha parlato soprattutto della crisi politica in Italia: "Crisi deriva dal greco Krisis che vuol dire scelta - ha detto il patron di Eataly - gli italiani devono scegliere, la politica è figlia nostra, è lo specchio di noi. Gli italiani non devono lamentarsi, gli italiani devono pensare, aiutare e studiare. Finché siamo al 23esimo posto su 27 paesi europei per tasso di lettura sceglieremo sempre male". (ANSA).