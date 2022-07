Calcio: Bari presenta le nuove maglie per la B

(ANSA) - BARI, 29 LUG - Il Bari ha presentato oggi nella sede della Casillo di Corato le nuove divise ufficiali per la stagione 2022-2023. L'incontro è stato introdotto dal sindaco di Bari Antonio Decaro che ha ufficializzato la fine dei lavori per il nuovo terreno di gioco. "Lo stadio è pronto e fino a settembre completeremo gli altri lavori, compresi quelli della copertura e del restyling", ha dichiarato il primo cittadino.

A indossare le tre maglie ufficiali sono stati i calciatori Antenucci, Di Cesare e il neoacquisto Vicari: la prima divisa è bianca, con il colletto stile polo; la seconda è rossa, la terza nera (con una evocazione della Piazza della Basilica di San Nicola).

"Ripartiamo dalle nuove generazioni, senza mai dimenticare la tradizione, perché la memoria ha un valore altissimo", ha detto il presidente del Bari Luigi De Laurentiis. L'imprenditore Pasquale Casillo, padrone di casa dell'evento, ha infine salutato così le divise ufficiali: "Le nuove maglie mi piacciono moltissimo, creano molto entusiasmo, da trasferire alla piazza.

Bari vive un momento felice in un contesto complesso: è piena di giovani, turisti e sorrisi. C'è un sindaco di grande capacità e un progetto sportivo importante". (ANSA).