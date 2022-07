Si ribalta autocisterna Gpl, A16 chiusa nel Foggiano

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Un' autocisterna che trasportava Gpl si è ribaltata poco dopo le 13 sull'autostrada A16 Napoli-Canosa, nel tratto compreso tra Cerignola Ovest e il Bivio A16/A14. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni all'altezza del km 167, come comunicato da Autostrade per l'Italia. Non si è verificata fuoriuscita di gas. Il conducente è stato soccorso e trasportato all'ospedale Tatarella di Cerignola (Foggia). Al momento le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto hanno operato Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l'Italia.

Gli automobilisti in viaggio sulla A16, dopo l'uscita obbligatoria a Cerignola Ovest, potranno percorrere la viabilità ordinaria, per rientrare successivamente in A14 a Cerignola Est o a Canosa (Bat). (ANSA).