Musica: festival Valle d'Itria sigla partnership con Etihad

Etihad Airways, linea aerea nazionale degli Emirati Arabi Uniti, ha siglato oggi una partnership con il Festival della Valle d'Itria per rafforzare i flussi turistici con l'Italia. Etihad ha ritenuto "strategico - è detto in una nota - il legame con un evento della caratura del Festival che ogni anno, tra luglio ed agosto, richiama un colto e raffinato pubblico italiano ed internazionale a Martina Franca, luogo iconico della Valle d'Itria". Questa partnership "è importante - ha dichiarato Antonella Cataldi, country manager di Etihad - perché rappresenta l'inizio di un fecondo scambio culturale, nella consapevolezza che la Puglia e l'Emirato di Abu Dhabi hanno un territorio ricco di bellezze naturali e culturali".

La Puglia, ha commentato il segretario generale dell'Italy United Arab Emirates business council, Nicola Martinelli, "è una regione di straordinaria bellezza naturale e di antica cultura nonché luogo di eccellenze industriali nei settori manifatturieri di avanguardia tecnologica. Riteniamo che questa partnership tra Etihad ed una rinomata istituzione musicale italiana possa riverberare i suoi effetti positivi in un più marcato legame culturale tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti". Franco Punzi, presidente del Festival, accoglie "con profonda soddisfazione la scelta di Etihad di diventare partner del Festival della Valle d'Itria: un gesto che testimonia il valore di questa manifestazione a livello internazionale e il suo essere simbolo della produzione musicale estiva in Puglia".

