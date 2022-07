Musica: al via Gusto Jazz a Corato tra concerti e libri

(ANSA) - BARI, 25 LUG - Con il concerto del batterista Roberto Gatto (ingresso gratuito) stasera alle 21.30 in piazza Abbazia a Corato (Bari) parte la quarta edizione del festival 'Gusto Jazz' in programma fino al 31 luglio per la chiusura con l'esibizione della cantante Irene Grandi (a pagamento). In cartellone non solo musica ma anche esposizioni dell'artigianato locale con 'La via delle Botteghe', degustazioni e presentazioni di libri. Domani, ad esempio, alle ore 20.30 piazza Sedile ospiterà la presentazione del libro 'EVO-La magia dell'Ulivo e dell'olio' di Mario Capanna. L'incontro sarà introdotto dal Sindaco di Corato, Corrado De Benedittis.

'Gusto Jazz' è organizzato dall'associazione culturale Art Promotion per celebrare il connubio tra la musica jazz, l'enogastronomia e la promozione del territorio. Sette giorni consecutivi di concerti, incontri, esposizioni e degustazioni.

Questa edizione inaugura anche il 'Parco del Gusto' nella villa comunale.

Roberto Gatto stasera proporrà il progetto "X-Overseas" che spazia dal jazz all'elettronica, dalla musica brasiliana al rock.

Roberto Gatto è sicuramente il più rinomato batterista italiano all'estero e vanta importanti partnerships con artisti del mondo del jazz e non solo. Quanto all'artigianato locale, le vetrine dei negozi del centro di Corato, lungo il percorso cittadino della via Francigena, ospiteranno creazioni, opere originali e manufatti di orafi, ceramisti, corniciai, alta sartoria e ricamo. Info su 'gustojazz.it'. (ANSA).